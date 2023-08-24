Adana Demirspor, Genk'e mağlup oldu

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk ayağında Wouter Vrancken yönetimindeki Belçika takımı Genk ile Patrick Kluivert’ın ekibi temsilcimiz Adana Demirspor, Portekizli hakem Antonio Nobre’nin düdük çaldığı maçta Cegeka Arena’da karşı karşıya geldi.
Mücadele Genk'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Emre Akbaba ile öne geçtik
Bu kritik maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarının 47. dakikasında sahneye çıkan Emre Akbaba, temsilcimizi 1-0 öne geçirdi.
Genk geriden gelip maçı kazandı
Genk, 77. dakikada Arokodare ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi takım 90+3. dakikada Munoz'un golüyle durumu 2-1 yaptı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve ekibimiz sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Rövanş karşılaşması 31 Ağustos Perşembe günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.