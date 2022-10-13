AEK Larnaca - Fenerbahçe - CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki dördüncü maçında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

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26' Bu kez sağdan kazanılan köşe vuruşunu Arda Güler arka direkğe ortaladı. Savunma topu karşıladı. Dönen topu Lincoln tamamlamak istedi ama top yandan auta gitti.

22' Rakip yarı alana yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşunu Lincoln iyi ortaladı. İyi yükselen Gustavo Henrique ön direğe indirdi. Serdar Aziz'den önce kaleci Kenan Piric topu aldı.

16’ Goool… AEK Larnaca 0-1 Fenerbahçe (Pedro)

15' Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski soldan ceza sahasına ortaladı ama Pedro'dan önce savunma araya girdi.

8' Ferdi'nin taç atışında gönderdiği uzun topu savunma karşıladı. Dönen topu Lincoln tamamlamak istedi ama top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

7' Rafail Mamas'ın ön direğe gönderdiği topta karambolde Ivan Trickovski topu ağlara gönderdi ama onun için ofsayt bayrağı havaya kalktı.

6' AEK'de Mamas ceza sahası dışından vurdu. Kaleci Altay parmaklarının ucuyla dokundu, korner.

5' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Faraj ceza sahasına ortaladı. Top kaleci Altay'da kaldı.

2' İlk atak bizden. Pedro'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Arda Güler soluna çekip kaleyi düşündü ama kaleci gole izin vermedi. Korner.

1' Maç başladı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun dördüncü haftasında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'ya konuk oluyor.

AEK Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetiyor. AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı Exxen platformundan canlı yayınlanıyor.

İlk 11'ler

AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo, Mamas, Oier, Faraj, Altman, Trichkovski

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, İsmail, Lincoln, Alioski, Arda, Pedro, Rossi