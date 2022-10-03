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    AEK Larnaca'yı Kadıköy korkusu sardı

    AEK Larnaca'yı Kadıköy korkusu sardı

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden AEK Larnaca'nın basın sözcüsü Kyriakos Dimitriou, Fenerbahçe maçına dair açıklamalarda bulundu.
    • 03.10.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 16:41
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    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında konuk edeceği Güney Kıbrıs takımı AEK Larnaca'nın basın sözcüsü Kyriakos Dimitriou, Fenerbahçe maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    İstanbul deplasmanının çok zorlu geçeceğini söyleyen Dimitriou, "Tarihi bir maç olacak. Kadıköy'de bizi adeta bir 'cehennem' bekliyor. Birçok yönden değişkenleri olan bir karşılaşma olacak ancak inancımızla ve özgüvenimizle bu maça hazırlanıyoruz. Oraya gidip Fenerbahçe'nin gözünün içine bakacağız ve alabileceğimiz en iyi sonucu alacağız. Grupta alabileceğimiz her puan önemli. Ekim ayında tam 8 maça çıkacağız ancak şu anda önceliğimiz Fenerbahçe maçı. İstanbul'da tarih yazmak istiyoruz." dedi.

    AEK Larnaca yı Kadıköy korkusu sardı #1

    6 Ekim'de geliyorlar

    6 Ekim Perşembe günü İstanbul'da Fenerbahçe'ye konuk olacak olan AEK Larnaca, grubun ilk maçında Rennes'e kendi evinde 2-1 mağlup olurken, ikinci maçta deplasmanda Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

    AEK Larnaca yı Kadıköy korkusu sardı #2


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