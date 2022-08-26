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    Ahmet Ağaoğlu: G Grubu'na düşmek isterdim

    Ahmet Ağaoğlu: G Grubu'na düşmek isterdim

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Ülke puanı için tüm takımlara büyük iş düşüyor" dedi.
    • 26.08.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 15:37
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    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

    Ağaoğlu, "Bizim grupta yer alan Kızılyıldız, Sırbistan şampiyonu olursa gelecek sezon direkt Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. Bu herhalde, iki lig arasındaki güç farkını en iyi şekilde ortaya koyan bir değerlendirme. UEFA'nın terazisi şaşmaz, hep doğru tartar." dedi.

    Ahmet Ağaoğlu: G Grubu na düşmek isterdim #1

    "Tüm takımlara iş düşüyor"

    Temsilcilerimize çok iş düştüğünün altını çizen Ağaoğlu, "Burada hem Fenerbahçe hem Trabzonspor hem Başakşehir hem Sivasspor'a çok büyük sorumluluk düşüyor. Erittiğimiz ülke puanı için önemli maçlar oynayacağız. Fenerbahçe'nin de mücadele edebileceği bir gruba düştüğünü düşünüyorum." dedi.

    Ahmet Ağaoğlu: G Grubu na düşmek isterdim #2

    "Keşke G grubu çıksaydı"

    Şanslarının yaver gitmesiyle grubu geçebileceklerini düşündüğünü söyleyen başkan, "Şansımız da yardım ederse, maçlar oynandığı zaman oyuncularımızın form grafiği yüksek olursa çıkabileceğimiz bir grup. Aslında bize G çıkmıştı, ben de o grubu isterdim ama 2 Fransız aynı grupta olamayacağı için H Grubu'na gittik. Bulunduğumuz grup çok dengeli." ifadelerini kullandı.

    Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri- HABERİ

    Ahmet Ağaoğlu: G Grubu na düşmek isterdim #3


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