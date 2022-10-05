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Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un antrenmanını izledi
Avrupa Ligi'nde Monaco ile oynayacak Trabzonspor, son antrenmanını II. Louis Stadyumu’nda yaptı.
- 05.10.2022 - 21:48
UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında yarın Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın oynanacağı II. Louis Stadyumu’nda son antrenmanını gerçekleştirdi.
Antrenman öncesinde Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu (ortada) Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bir süre görüştü.
Telefonunda Uğurcan var
Takımı izleyen Ahmet Ağaoğlu'nun telefonu da kameraların objektifine yansıdı.
Ağaoğlu'nun kilit ekranında kaleci Uğurcan Çakır'ın görüntüsünün olması oldukça dikkat çekti.