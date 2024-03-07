Ahmetcan Kaplan'ın forma giydiği maçta Ajax ile Aston Villa yenişemedi

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Hollanda takımı Ajax ile İngiliz temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya geldi.
Amsterdam Arena'da oynanan mücadelede iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Ahmetcan, 90 dakika oynadı
Ajax'ta Ahmetcan Kaplan, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 21 yaşındaki futbolcu, savunmadaki başarılı performansıyla Hollanda ekibinde öne çıkan isimlerden biri oldu.
Rövanş İngiltere'de
Aston Villa'da Enzi Konsa 83. dakikada, Ajax'ta 86. dakikada Tristan Gooijer ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.
Turun ikinci karşılaşması 14 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.
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