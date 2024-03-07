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Avrupa Ligi



Ahmetcan Kaplan'ın forma giydiği maçta Ajax ile Aston Villa yenişemedi

Ahmetcan Kaplan'ın forma giydiği maçta Ajax ile Aston Villa yenişemedi Hollanda takımı Ajax, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında evinde İngiliz temsilcisi Aston Villa ile golsüz berabere kaldı. Bu mücadelede milli stoper Ahmetcan Kaplan 90 dakika forma giydi.