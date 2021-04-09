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    Ajax-Roma maçında top toplayıcı çocuk, Calafiori'nin suratına top fırlattı

    Ajax-Roma maçında top toplayıcı çocuk, Calafiori'nin suratına top fırlattı

    UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Ajax - Roma karşılaşmasının son bölümünde top toplayıcı çocuk, Romalı futbolcu Riccardo Calafiori’ye top fırlattı.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 14:47
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    UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Ajax’a konuk olan Roma, sahadan 2-1’lik skorla galip ayrılırken, müsabakanın son bölümünde ilginç bir olay yaşandı.

    90+4. dakikada taç kullanmaya hazırlanan Roma’nın sol beki Riccardo Calafiori, yavaş hareket ederek önündeki topu almayıp yürümeye devam etti.

    TOPU KAFASINA FIRLATTI

    Calafiori’nin bu hareketi sonrası sinirlenen top toplayıcı, İtalyan futbolcunun kafasına doğru top fırlattı. Göğsüne çarpan topun ardından sarsıntı yaşayan Calafiori, kendini toparlayıp top toplayıcının üstüne doğru yürüdü.

    Yardımcı hakemin araya girmesiyle olay sona ererken, maçın hakemi Sergei Karasev, Romalı futbolcuya sarı kart gösterdi.

    Ajax-Roma maçında top toplayıcı çocuk, Calafiori nin suratına top fırlattı #1

    “YAPTIĞINA SAYGI DUYMUYORUM”

    Maçtan sonra olay ile ilgili açıklamalarda bulunan Calafiori, "Sakin kalmayı başardım. Böyle bir pozisyonda rakibin zaman geçirdiğini izlemek beni de rahatsız ederdi. Yaptığına saygı duymuyorum ama onu anlayabiliyorum" diye konuştu.

    Ajax-Roma maçında top toplayıcı çocuk, Calafiori nin suratına top fırlattı #2

    Ajax-Roma maçında top toplayıcı çocuk, Calafiori nin suratına top fırlattı #3

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