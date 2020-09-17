Dolar
7.5571
0.7049%
Euro
8.942
0.8401%
Altın
1943.31
-0.8095%
Borsa
1110.66
0.3206%
G. Altın
472.441
-0.1217%
Bitcoin
81731.89
-1.9913%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rosenborg oldu

    Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu maçında Norveç ekibi Rosenborg ile karşılaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 17:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rosenborg oldu

    UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Ventpils ile Rosenborg karşı karşıya geldi.

    MAÇ 24 EYLÜL'DE NORVEÇTE

    Roseborg, rakibini deplasmanda 5-1 yenerek turu geçen taraf oldu. Norveç ekibine turu getiren golleri Islamovic ( 14' pen. ve 45' ), Konradsen (37'), Holse (64') ve Zachariassen (71') kaydetti.

    Letonya ekibinin tek golü ise Kozlov'dan (5') geldi. Rosenborg böylece, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda temsilcimiz Alanyaspor'un rakibi oldu.

    Müsabaka 24 Eylül Perşembe günü Norveç'te oynanacak.

    Alanyaspor un Avrupa Ligi ndeki rakibi Rosenborg oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir