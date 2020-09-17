Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rosenborg oldu

Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rosenborg oldu

Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu maçında Norveç ekibi Rosenborg ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Ventpils ile Rosenborg karşı karşıya geldi.

MAÇ 24 EYLÜL'DE NORVEÇTE

Roseborg, rakibini deplasmanda 5-1 yenerek turu geçen taraf oldu. Norveç ekibine turu getiren golleri Islamovic ( 14' pen. ve 45' ), Konradsen (37'), Holse (64') ve Zachariassen (71') kaydetti.

Letonya ekibinin tek golü ise Kozlov'dan (5') geldi. Rosenborg böylece, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda temsilcimiz Alanyaspor'un rakibi oldu.

Müsabaka 24 Eylül Perşembe günü Norveç'te oynanacak.