Albert Riera: Bu skoru beklemiyorduk amacımız ilk golü atmaktı

AA & Ensonhaber

Çağdaş Atan'ın yönetimindeki Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Albert Riera'nın çalıştırdığı Sloven ekibi Celje'ye 5-1 yenildi.

Slovenya'nın Z'dezele Stadyumu'nda oynanan maçta Celje'nin gollerini 5. dakikada Tamar Svetlin, 30. dakikada Ivan Brnic, 34. dakikada Svit Seslar, 51 ve 77. dakikalarda ise Armandas Kucys kaydetti.

Başakşehir'in tek golünü 75. dakikada Dimitrios Pelkas atarken, teknik direktör Çağdaş Atan 78. dakikada kırmızı kart görerek oyun alanının dışına çıktı.

"BU SKORU BEKLEMİYORDUK İLK AMACIMIZ İLK GOLÜ ATMAKTI"

Celje Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Albert Riera, hücum oyuncularından Ivan Brnic ile katıldı.

Riera, takımının teknik adamlık kariyerinin en iyi ilk yarılarından birini oynadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu skoru beklemiyorduk ilk amacımız ilk golü atmaktı. Hedeflerimden biri de gol yememekti ama maalesef bunu başaramadık. Bu açıdan tam tatmin olmuş değilim. Çünkü gol yememe hedefimize ulaşamadık.

"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Çok mutlu olduğunu dile getiren Riera, şu şekilde konuştu:

Defansta kompakt kaldık. İkinci yarıda yorulmalar başlayana kadar çok iyi performans gösterdik. Oyundan genel olarak mutlu olduğumu söyleyebilirim. Hep çok çalışıyoruz, topu kontrol etmek istiyoruz ve oyuncularım da bundan mutlular. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Fantastik bir sonuç oldu.

"PLANIMIZ BAŞARILI OLDU"

Başakşehir karşısındaki oyun planlarından da bahseden İspanyol teknik adam, şu değerlendirmede bulundu:

Planımız, onlar bizim üstümüze geldiklerinde arka tarafta boşluklar yakalamaktı. Onların ağırlıklı bir taraftan geldiğini biliyorduk, öbür tarafa oynamalarını sağladık. Amacımız onları kışkırtarak üstümüze gelmelerini sağlamak ve savunma arkasında boşluk bulmaktı. Planımız başarılı oldu.

"GERİYE 4 MAÇ KALDI"

Ivan Brnic de takımına katkı sağladığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı: