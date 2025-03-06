Alexander Djiku, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı

İHA
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği İskoç temsilcisi Rangers'a 3-1 mağlup oldu.
Sarı-lacivertlilerde golü atan Alexander Djiku ilk gol sevincini yaşadı.
OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Djiku, 16. dakikada sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna girdi.
Djiku, 30. dakikada köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ
Bu sezon sakatlıklar nedeniyle birçok maçta takımdan uzak kalan Djiku, Süper Lig'de 18 maçta görev yaparken, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçta süre aldı.
Ganalı futbolcu bu sezonki ilk golünü kaydetmiş oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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