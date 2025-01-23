Alexander Djiku: Her maçı kazanmamız gerekiyor

İHA

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Fransız ekibi Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe’nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"AMACIMIZ BİR ÜST TURA ÇIKMAK OLACAK"

Djiku, sözlerine şöyle başladı:

Sözlerime Bolu’da yaşanan durumla ilgili başlamak istiyorum. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ailelerine de başsağlığı diliyorum. Lyon güçlü bir takım. Yetenekli oyunculara sahip. Ofansif anlamda da kuvvetli bir takıma karşı oynadık. Bizim de iyi defans yapmamız gerekiyordu. Geride 3’lü savunmayla oynadık. Bana göre iyi iş çıkardık. Rakibe de çok fazla fırsat tanıdığımızı düşünmüyorum. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Golle sonuçlanabilirdi. Oynayacağımız bir sonraki maçta amacımız bir üst tura çıkmak olacak.

"TRANSFERLERDEN DOLAYI MUTLU OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM"

Defansa yapılan yeni transferlerin sorulması üzerine Djiku, şu cevabı verdi:

Bu transferlerden dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim. Maalesef defansif pozisyonda eksiklerimiz var. Becao ve Jayden sakat. Bu iki oyuncunun katılmasından dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü tecrübeli futbolcular. Bizlere kalite katacaklardır.

"YUSUF'UN PERFORMANSI ŞAŞIRTMADI"

Maçta 11’de forma giyen 18 yaşındaki defans oyuncusu Yusuf Akçiçek’in performansı hakkında ise Ganalı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Bugün çok iyi maç çıkardı. Böyle bir rakibe karşı ilk 11 oynamak kolay değil. Kendisi tebrik ediyorum, çok iyi maç çıkardı. Zaten idmanda da yüzde 100 performans gösteriyor. Bugün göstermiş olduğu performans şaşırtmadı.

"HER MAÇI KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Son olarak Süper Lig’de pazar günü oynayacakları Göztepe maçı için ise 30 yaşındaki futbolcu, şunları dedi: