Alexander Djiku: Nerede ihtiyaç duyulursa oynarım

İHA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe’nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BANA NEREDE İHTİYAÇ DUYULURSA ORADA OYNARIM"

Kendisine göre farklı pozisyonlarda oynamasının sorun olmadığını söyleyen Djiku, şu ifadeleri kullandı:

Hocam bana güveniyorsa eğer, benden sağ ya da sol bek oynamamı istiyorsa ben de memnuniyetle yerine getiririm. Benim tercih etmiş olduğum pozisyon stoper pozisyonu. Söylediğim gibi hocam benim başka yerde oynamamı istiyorsa, bana nerede ihtiyaç duyulursa orada oynarım.

"TARAFTARLARIMIZI GALİBİYETLERLE MUTLU ETMELİYİZ"

Süper Lig’de son oynadıkları Samsunspor maçında son dakikalarda yedikleri golün ardından berabere kalmalarıyla ilgili ise Djiku, şu şekilde konuştu:

Açıkçası Samsunspor maçından sonra bir reaksiyon ortaya koymamız gerekiyordu. Takım olarak ilk yarı iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Pozisyonlar da bulduk ama maalesef devreye 1-0 geride girdik. Vazgeçmedik, oyunumuzu oynamaya devam ettik. Sonrasında 1-1’i bulduk. İkinci yarı oluşturduğumuz pozisyonlar vardı. Galip gelebileceğimiz pozisyonlara da girdik. Taraftarlarımız her zaman bizlerle beraberler. Sürekli olarak bizleri destekliyorlar. Bizler de iyi performans ortaya koymaya devam etmeliyiz. Onları galibiyetlerle beraber mutlu etmeliyiz.

"AVRUPA LİGİ'NDE DAHA FAZLA GALİBİYETLER ELDE ETMEMİZ GEREKİYOR"

UEFA Konferans Ligi’nde oynadığı 3 maçta toplamda 5 puan topladıkları hatırlatılması üzerine Djiku, sözlerini şöyle tamamladı: