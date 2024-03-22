Alexander Djiku: Yarı finalde Aston Villa ile karşılaşmak istiyoruz Fenerbahçeli savunma oyuncusu Alexander Djiku, UEFA Avrupa Konferans Ligi hakkında, "Yarı finalde İngiltere'nin en iyi futbolunu oynayan Aston Villa ile karşılaşmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan takımı Olympiakos ile eşleşti.

Sarı-lacivertliler, ilk maçını deplasmanda, rövanş mücadelesini ise evinde oynayacak.

Fenerbahçe, tur geçmesi halinde yarı finalde Aston Villa-Lille müsabakasının kazananıyla yarı finalde karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, finale yükselmesi durumunda da çekilen kura ile birinci takım konumunda yer alacak.

"Aston Villa ile karşılaşmayı umuyoruz"

Ortaya çıkan bu eşleşme sonrasında Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattığı Alexander Djiku, İngiliz yayın kuruluşu Sky Sports'a konuştu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde eşleştikleri Olympiakos ile zorlu bir tur mücadelesi vereceklerini söyleyen Djiku, şu sözleri sarf etti:

Yarı finalde İngiltere'nin en iyi futbolunu oynayan Aston Villa ile karşılaşmayı umuyoruz.

"Hayatlarımızdan endişe duyuyorduk"

Djiku, Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından yaşanan olaylar sırasında kendisinin ve arkadaşlarının hayatlarından endişe ettiğini söyledi.

Hayatlarımızdan endişe duyuyorduk, çünkü bir taraftar savaşmaya hazır olduğunda ne olacağını asla bilemezsiniz. Ben, takım arkadaşım Livakovic ve diğerlerinin aksine darbe almadığım için şanslıydım.

"Kendilerini savunmaktan başka çareleri yoktu"

Karşılaşmanın ikinci yarısında taraftarların sahaya su şişesi, bozuk para ve sis bombası attığını belirten Ganalı isim, şu ifadeleri kullandı:

Anonslar yapıldı, hakem ve Trabzonsporlu oyuncular maçın durmaması için defalarca taraftarlardan sakin olmalarını istedi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte her maçta yaptığımız gibi saha ortasında galibiyeti kutladık. Taraftarların sahaya girdiğini gördük, birkaç saniye içinde yüzlerce insan bize doğru geliyordu. Görevlilerin tavsiyesi ve Trabzonsporlu oyuncuların yardımıyla hepimiz aynı anda içeri girdik. Her şey çok hızlı gelişti. Bazı takım arkadaşlarımın hayatlarını kurtarmak için kendilerini savunmaktan başka çareleri yoktu.

"Türkiye'de mutlu bir hayatım var"

Kariyeri boyunca Fransa ve Türkiye'de birçok kabul edilemez olaya şahit olduğunu ancak bunun sadece iki ülkeyle sınırlı olmadığını kaydeden 29 yaşındaki oyuncu, şu sözleri sarf etti: