Ali Koç: Transferleri tamamlarsak gruptan rahat çıkarız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Avrupa Ligi kurasının ardından açıklamalarda bulundu. Koç, "Hedeflediğimiz transferleri tamamlarsak gruptan rahat çıkarız" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; Yunanistan’ın Olympiakos, Almanya’nın Eintracht Frankfurt ve Belçika’nın Royal Antwerp takımlarıyla eşleşilen UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

"3-4 TRANSFERİ BİTİREBİLİRSEK GRUPTAN RAHAT ÇIKARIZ"

Koç açıklamalarında, “Hedeflediğimiz transferleri tamamlarsak gruptan rahat çıkarız. Orta şekerli bir kura oldu.

Dün Beşiktaş iyi bir kura çekti. Bugün Fenerbahçe ile Galatasaray 'ın kuraları da orta şekerli. Bu sene farklı bir enerji yakaladık, 3-4 transferi daha bitirebilirsek bu gruptan rahat çıkarız. Bu halimizle de çıkarız ama takviyelerle hem Avrupa hem lige hazır oluruz.

Beklenmedik olaylar, beklenmedik fırsatlar yaratır. Sakatlıklar nedeniyle gençler süre almaya başladı, özgüvenleri arttı. Takım üzerindeki olumlu etkileri sandığımdan çok daha yüksek, bunu sahada da görüyorsunuz. Bizim de isteğimiz buydu zaten. 3'lü sistem oturmaya başladı, bu sisteme göre oyunculara sahip olmak lazım. Bu sistemin İsviçre saati gibi çalışabilmesi için dediğim takviyeleri de yapmak zorundayız.

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"OLUŞAN ATMOSFERİN KALICI OLMASI ÖNEMLİ"

Oluşan atmosferin kalıcı olması önemli. En önemlisi de sonuçlar iyi değilken ayağa kalkabilmek. Ben hocamızın eski dönemindeyken yönetimde değildim, o zaman da hep ilgilenmiş gençlerle. Bu yaklaşımı sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de önemli.

"10'A YAKIN KULÜP MUHAMMED'İ İSTEDİ"

Yazın Dinamo Zagreb'i ziyaret edip inceledik. Arkadaşlar 1 hafta orada kaldı. Turnuvaya katıldık, en iyi oyuncu Arda Güler oldu. 10'a yakın kulüp Muhammed Gümüşkaya'yı istedi ama hocamız bırakmak istemedi. Niye bırakmadığını da şimdi görüyoruz.

"VALBUENA ÇOK SEVDİĞİM BİR KARAKTER"

Olympiacos'un çıkmasına sevindim. Valbuena bizden ayrıldı ama hiç bağını koparmadı. Hem futbolcu hem insan olarak çok sevdiğim bir karakter. Frey de Antwerp'te sezona iyi başladı ama sakatlandı. Eski oyuncularımızla karşılaşmak ilgiyi artırır.





"ELMAS VE ÇEBİ İLE YAKIN DOSTUZ"

Biz sahada rakibiz. Sadece Avrupa'da değil, saha dışında da bir ve bütün olmamız lazım. Sorunlarımız çok, çıkarlarımız aynı. Türk futbolunun temelleri için özellikle bu 3 kulübün beraber hareket etmesi gerekir. Tribünlere oynamadan, maç skorlarına göre davranmaz, başka takımlara cevap mecburiyeti bırakmayacak şekilde yaklaşımlarda olursak bunu başarırız. Gerek Burak Elmas gerek Ahmet Nur Çebi olsun, biz yakın dostuz." ifadelerini kullandı.