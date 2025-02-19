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Haber Merkezi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında yarın saat 20.45'te Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor.

YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

İstanbul'da ise şiddetli kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden kar yağışının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin zemini ve etrafını da kar kapladı.

ÖRTÜ ÖRTÜLMEME NEDENİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın İstanbul'daki yoğun kar yağışı sırasında stadyumun zeminine örtü örtmemesi, sosyal medyada gündem oldu.

Stadyum yetkilileri, 21.30'da AZ Alkmaar'ın stadyumda yapılacak antrenmanı nedeniyle zemin üstüne örtüyü örtmedi.

Örtünün örtülmesinin çok kolay olmadığı ve antrenman öncesi serip kaldırmanın zemini daha kötü etkileyeceği öğrenildi.

ANTRENMAN SONRASI ÖRTÜLECEK

Stadyum yetkilileri, AZ Alkmaar antrenmanı sonrası zemin için gerekli işlemleri yapıp örtüyü örtecek.

MAÇ SAATİNE KADAR KALACAK

Örtü, maç saatlerine kadar zeminde kalacak ve maça kısa süre kala zeminden kaldırılacak. Bu şekilde maça, olabilecek en iyi zemin şartlarıyla başlanacak.

Maçtan hemen sonra zeminin gerekli bakımı yapılarak örtü kapatılacak ve Fenerbahçe maç saatine kadar örtü zeminden kalkmayacak.

FENERBAHÇE TARAFTARI BİRÇOK İDDİA ORTAYA ATMIŞTI

Öte yandan sosyal medyada bazı Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray'ın Alkmaar maçı için zeminin oynanamaz hale gelmesi için uğraştığını savunmuştu.

Sarı-lacivertliler, bu durumda UEFA'nın maçı erteleyeceğini ve sarı-kırmızılıların bu durum karşısında TFF'den Fenerbahçe derbisini ertelemesini isteyeceğini öne sürmüştü.