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    Allahyar Sayyadmanesh, Leicester City'yi yıktı

    Allahyar Sayyadmanesh, Leicester City'yi yıktı

    Fenerbahçe'nin Zorya'ya kiralık olarak gönderdiği Allahyar Sayyadmanesh, Leicester City ile oynadıkları Avrupa Ligi maçında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2020 - 09:30
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 12:30
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    UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Zorya Luhansk ile Leicester City karşı karşıya geldi.

    TEK GOL ALLAHYAR'DAN

    Zorya maçı 1-0 kazanırken, Ukrayna temsilcisine galibiyeti getiren golü 84. dakikada Fenerbahçe'den kiraladıkları Allahyar Sayyadmanesh kaydetti.

    Allahyar oyuna 81. dakikada dahil olmuştu.

    Allahyar Sayyadmanesh, Leicester City yi yıktı #1

    CENGİZ VE ÇAĞLAR 11'DE

    Leicester City'de ise milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder maça ilk 11'de başladı. Çağlar ile Cengiz, 4 yıl, 7 ay, 4 gün sonra ilk kez aynı kulüp için mücadele etti.

    Çağlar mücadelenin 17. dakikasında sakatlanarak, yerini Fofana'ya bıraktı.

    Allahyar Sayyadmanesh, Leicester City yi yıktı #2

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