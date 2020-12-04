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Allahyar Sayyadmanesh, Leicester City'yi yıktı

Allahyar Sayyadmanesh, Leicester City'yi yıktı

Fenerbahçe'nin Zorya'ya kiralık olarak gönderdiği Allahyar Sayyadmanesh, Leicester City ile oynadıkları Avrupa Ligi maçında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.