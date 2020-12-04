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Allahyar Sayyadmanesh, Leicester City'yi yıktı
Fenerbahçe'nin Zorya'ya kiralık olarak gönderdiği Allahyar Sayyadmanesh, Leicester City ile oynadıkları Avrupa Ligi maçında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.
- Haber Merkezi
- 04.12.2020 - 09:30
- Güncelleme : 04.12.2020 - 12:30
UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Zorya Luhansk ile Leicester City karşı karşıya geldi.
TEK GOL ALLAHYAR'DAN
Zorya maçı 1-0 kazanırken, Ukrayna temsilcisine galibiyeti getiren golü 84. dakikada Fenerbahçe'den kiraladıkları Allahyar Sayyadmanesh kaydetti.
Allahyar oyuna 81. dakikada dahil olmuştu.
CENGİZ VE ÇAĞLAR 11'DE
Leicester City'de ise milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder maça ilk 11'de başladı. Çağlar ile Cengiz, 4 yıl, 7 ay, 4 gün sonra ilk kez aynı kulüp için mücadele etti.
Çağlar mücadelenin 17. dakikasında sakatlanarak, yerini Fofana'ya bıraktı.