Alpaslan Öztürk'ten maç sonu dualı paylaşım

Galatasaray'ın milli stoperi Alpaslan Öztürk, Nou Camp'ta 0-0 biten maçın ardından ses getiren bir paylaşıma imza attı.

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk, Barcelona ile 0-0 berabere biten maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Alpaslan, "Ya Allah Ya Bismillah demiştik, Allah'ım sen turu İstanbul'da geçmeyi nasip et" ifadelerini kullandı.

İŞTE ALPASLAN ÖZTÜRK'ÜN PAYLAŞIMI

"KENDİMİ TEST ETMEK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Öte yandan maçtan önce Belçika basınına konuşan Alpaslan Öztürk, "Barcelona kadar büyük bir takıma karşı oynadığımı düşünmüyorum. Bu hafta antrenmanlarda Barcelona'daki isimleri duydukça düşündüm, çok farklı bir duygu olacak. Kiminle forma değiştireceğim? Henüz fikrim yok. Buna o kadar meraklı değilim. Ama neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Adama Traore inanılmaz kaslı ve geniş! Kendimi o hayvan karşısında test etmek istiyorum." ifadelerini kullanarak adından söz ettirmişti.