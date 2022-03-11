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    Alpaslan Öztürk'ten maç sonu dualı paylaşım

    Galatasaray'ın milli stoperi Alpaslan Öztürk, Nou Camp'ta 0-0 biten maçın ardından ses getiren bir paylaşıma imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 08:38
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    Alpaslan Öztürk'ten maç sonu dualı paylaşım

    Galatasaraylı Alpaslan Öztürk, Barcelona ile 0-0 berabere biten maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    Alpaslan, "Ya Allah Ya Bismillah demiştik, Allah'ım sen turu İstanbul'da geçmeyi nasip et" ifadelerini kullandı.

    İŞTE ALPASLAN ÖZTÜRK'ÜN PAYLAŞIMI

    Alpaslan Öztürk ten maç sonu dualı paylaşım #1

    "KENDİMİ TEST ETMEK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

    Öte yandan maçtan önce Belçika basınına konuşan Alpaslan Öztürk, "Barcelona kadar büyük bir takıma karşı oynadığımı düşünmüyorum. Bu hafta antrenmanlarda Barcelona'daki isimleri duydukça düşündüm, çok farklı bir duygu olacak. Kiminle forma değiştireceğim? Henüz fikrim yok. Buna o kadar meraklı değilim. Ama neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Adama Traore inanılmaz kaslı ve geniş! Kendimi o hayvan karşısında test etmek istiyorum." ifadelerini kullanarak adından söz ettirmişti.

    Alpaslan Öztürk ten maç sonu dualı paylaşım #2


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