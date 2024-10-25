Altay Bayındır: Ülkemi temsil etmemin gururunu yaşıyorum

İHA

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Manchester United’da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda buldu.

"İYİSİYLE, KÖTÜSÜYLE ANILAR BİRİKTİRDİĞİM CAMİAMA KARŞI OYNADIM"

Kendisi için özel bir gün olduğunu söyleyen Bayındır, şu şekilde konuştu:

İyisiyle, kötüsüyle anılar biriktirdiğim camiama karşı oynadım. Girerken soyunma odasına ev sahibi soyunma odasına giriyordum. Tarif edilemez duygular. Ben de ülkemi temsil etmemin gururunu yaşıyorum. Daha fazla şans bulup inşallah her şey benim için daha iyi olur. Güzel bir maç oldu, beraberlikle bitti. Fenerbahçe'mize de en iyisini diliyorum. İnşallah herkes için güzel bir sezon olur. İnşallah hayırlısı olsun.

"İNŞALLAH EN İYİSİ OLUR"

Fenerbahçe hakkında düşüncelerinin sorulması üzerine ise 26 yaşındaki file bekçisi, şu cevabı verdi:

İyi bir hocaya sahip. İyi oyunculara sahip. Daha iyi olacaktır diye ümit ediyorum. İnşallah daha iyi olur. Çünkü bu camianın bu taraftarın her zaman daha iyi şeyler yaşamaya ihtiyacı var. İnşallah en iyisi olur.

"BURANIN DA TADI AYRI"

Türkiye ile İngiltere arasındaki farklıların çok fazla olduğunu ifade eden Altay Bayındır, şunları dedi: