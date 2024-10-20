Altay Bayındır'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalar

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Geçen sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'ın yolunu tutan Altay Bayındır, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Milli kaleci, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe - Manchester United eşleşmesi ve Fenerbahçe'den ayrılış süreci ile ilgili de konuştu.

"KAYBETTİĞİMİZ BİR MAÇTAN SONRA TEK BAŞIMA AĞLADIM"

Fenerbahçe ile kaybettikleri bir maçın ardından ağladığını belirten Bayındır, "11 yıllık sürenin ben 4 yılında kaledeydim. Tabii ki isterdim lig şampiyonluğunu kazanmak. Kaybettiğimiz bir maçtan sonra eve gidip tek başıma ağladığımı da hatırlıyorum. O derece benimsemiştim." ifadelerini kullandı.

Ayrılık süreciyle ilgili konuşan Altay, "Ayrılmadan önceki son senemde bir ameliyat sürecim oldu. Birçok sakatlıklar yaşadım. Bazen uzun süre şampiyon olamamanın verdiği taraftarda bir heyecan ve istek vardı. Bu oyunculara olumsuz da yansıdı. 20. dakikada 1-0 geridesin, maç dönebilir ama taraftarın isteği zorlayabiliyor. Futbol kolay bir oyun değil. Rakip de seni yenmek için oynuyor.

"FENERBAHÇE'DE CİDDİ ANLAMDA BİREYSEL HATALI GOL YEMEDİM"

Fenerbahçe'de oynadığım tüm seneler boyunca elimden, ayağımın altından kaçırarak gol yemedim. Ciddi anlamda bireysel hatalı bir gol yemedim. Birçok maçta da takımımı katkı sağladığımı düşünüyorum. Bu eleştiriler taraftarın uzun süredir istediği şampiyonluktan doğan bir şey.

"TEPKİLERE RAĞMEN KABUL ETMEDİM"

Fenerbahçe'den ücretsiz ayrılma durumum vardı. Herhangi bir takıma imza atabilirdim. Avrupa'dan da teklifler vardı ama bu karakterime yakışan bir durum değildi. Tepkilere rağmen kabul etmedim. Bu Altay'ın karakteri. Ertesi gün başkanımızın yanına gittim. Maddiyat anlamında çok iyi bir sözleşme vardı. Başkanımıza 'sözleşme uzatalım' dedim. Süreç böyle gelişti. Başkanımız da zaten havalimanında açıkladı bunları." dedi.

"HER OYUNCUYA NASİP OLMAZ"

Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşan Altay, "Fenerbahçe'ye karşı oynamak benim için özel bir durum. Her oyuncuya bu nasip olmaz. Yıllarca kaptanlığını yaptığın, güzel şeyler yaşadığın, bazen acılar biriktirdiğin takımımı karşı rakip olacağım. Sahada her zaman oynadığın takımın çıkarları doğrultusunda hareket etmek gerekiyor. Ama benim için bu maç çok özel ve anlamlı olacak. Fenerbahçe'de tarif edilemez duygular yaşadım. Buna da bir yenisi eklenecek diye düşünüyorum." dedi.