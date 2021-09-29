Altay: Her maça olduğu gibi bu maça da hazırız

Altay: Her maça olduğu gibi bu maça da hazırız

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, Olimpiakos maçı öncesi, "Rakibin kim olduğunun hiçbir önemi yok. Oynadığımız futbol belli. Kazanmak için sahada elimizden geleni yapacağız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olimpiakos ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır, açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır, yarın oynanacak karşılaşmayla ilgili, “Yarın her maç gibi çok önemli bir maça çıkacağız. Her maça olduğu gibi bu maça da hazırız. Fenerbahçe’yiz. Rakibin kim olduğunun hiçbir önemi yok. Oynadığımız futbol belli. Kazanmak için sahada elimizden geleni yapacağız. İnşallah güzel bir sonuçla sahadan ayrılır, yolumuza emin adımlarla sağlıklı bir şekilde devam ederiz.” dedi.

"BİZİM KİMLE ÇALIŞTIĞIMIZIN ÖNEMİ YOK"

Karşılaşmalardan önce rakip forvetlerinin analizi ve kaleci antrenörünün değişmesiyle ilgili soruya Altay, “Biz her maçtan önce rakibin sadece forvet oyuncularını değil genel anlamda bütün oyuncuların analizini hocalarımızla birlikte yapıyoruz. Kaleci hocamız değişti. Kimin, hangi hocanın geldiği ya da gittiği tabii ki de yönetimimizin aldığı kararlar doğrultusunda…

Bizim kimle çalıştığımızın önemi yok. Hocamız kim olursa olsun sahanın kuralları bellidir, bir kalecinin yapması gereken şeyler bellidir. Bunun için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Olumlu veya olumsuz söyleyebileceğim bir şey yok. Hem mental hem fizik olarak yoğun bir maratondan geçiyoruz, bazen yorgun olabiliyoruz. Sonuçta insanız. Ne yaptığımızı da ne yapmamız gerektiğini de herkesten daha iyi analiz ettiğimizden en iyi bilen bizleriz. Bundan sonrası için de gelişip sağlıklı bir şekilde yolumuza devam etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” yanıtını verdi.

"ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

Sivasspor maçında gol yediği pozisyonla ilgili hocanın bu tarz inisiyatif almasını isteyip istemediği sorulan Altay, “Hocanın talebi değil. Saha içinde kararları veren, taktik anlamda teknik anlamda ne yaparsan yap oyuncunun kendisidir. Sahada zaten hoca da oyuncu oluyor. Her şeyin kararını veren de oyuncu oluyor. O benim kararımdı.

Rakip pres yaptı. Sağ tarafta oyuncu boştaydı ama onun yanında da oyuncu vardı. O hareketi yapsaydım şimdi bunlar konuşulmazdı ama futbol bu. Olumsuz giden bir şeyden sonra herkes konuşabiliyor, yorum yapabiliyor. Ya da yediğin bir golden sonra kimse yaptığın kurtarışlara değil, yediğin gole odaklanıyor.

Dünya çapında birçok insanın saçma sapan, yapmayacağını düşündüğümüz hatalarıyla karşılaşabiliyoruz. Bitmiş bir şey arkada kalıyor. Önümüze bakacağız. Büyük bir camiada oynuyoruz. Hatanın yer edinemediği bir yerde oynuyoruz. En iyi yanı ders çıkarmak oluyor. Biz de bunu yaptık, bundan sonra da devam edeceğiz.” cevabını verdi.