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    Anastasios Bakasetas: Tur atlama şansımız var

    Trabzonspor'un Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, 2-1 mağlubiyetle sonuçlanan Kızılyıldız maçının ardından konuştu.
    • 28.10.2022 - 00:26
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    Anastasios Bakasetas: Tur atlama şansımız var

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Kızılyıldız Stadyumu'na konuk oldu. Bordo-mavililer, rakibine 2-1'lik skorla kaybetti.

    Karşılaşmada Kızılyıldız'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Aleksandar Katai ve 64. dakikada Aleksandar Pesic kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 39. dakikada Anastasios Bakasetas'tan geldi.

    Trabzonspor'lu futbolcu Anastasios Bakasetas, Kızılyıldız!a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

    "Onlar bizden daha akıllıca oynadı"

    Bakasetas yaptığı açıklamada, "Basit şeyler söyleyebilirim ancak. Biz Kızılyıldız'dan daha iyi bir takımız ama onlar bizden daha akıllıca oynadı. Daha fazla tecrübe koydu. Ancak biz daha iyi olan tarafız." dedi.

    Anastasios Bakasetas: Tur atlama şansımız var #1

    "Tur atlama şansımız var"

    Bakasetas ayrıca, "Tur atlama şansımız var. Bu tür maçlarda zekice oynamazsınız eğer, tecrübenizi koyamazsınız kaybedebiliyorsunuz. Geliştirmemiz gereken şeyler var. Avrupa'da konsantre olmayınca böyle sonuçlar alabiliyorsunuz. Biz kalitemizi ortaya koyarsak son maçta Ferençvaroş'u mağlup edebiliriz." açıklamasını yaptı.


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