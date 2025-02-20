UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, tribündeki ırkçı davranışlar nedeniyle durdu.

Anderlecht Stadı'ndaki karşılaşmada Fenerbahçe'nin 4. dakikada attığı golün ardından Anderlecht tribünlerinde arbede yaşandı.

UYARI YAPILDI

Müsabakanın hakemi, 6. dakikada oyunu durdurmasının ardından tribünlere anonsla uyarı yapıldı.

"KUŞKUNUZ OLMASIN"

Stat ekranlarında bu sırada şu ifadeler yer aldı:

Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağından ve tatil edilebileceğinden kuşkunuz olmasın.