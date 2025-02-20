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Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht - Fenerbahçe maçı tribünlerde çıkan arbede nedeniyle 7. dakikada durdu, hakem Sandro Schaerer ve oyuncular soyunma odasına gitti.

Yaklaşık 17 dakika duran oyun, sonrasında kaldığı yerden yeniden başladı.

NEDEN OLAY ÇIKTI?

Bright Osayi Samuel'e ırkçı hareketin ardından Anderlechtli taraftarlar, buna tepki gösteren Fenerbahçeli bir taraftara saldırdı ve hakem Schaerer soyunma odasına gitti.

STADYUMDA UYARI

Öte yandan stadyumda yapılan anonsta Anderlechtli taraftarlara yönelik, skorborda yansıtılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Bu önemli bir güvenlik duyurusudur. Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağını ve tatil edileceğinden kuşkunuz olmasın.

MAÇ YENİDEN BAŞLADI

Tribünde saldırıya uğrayan Fenerbahçe taraftarı, statta sarı-lacivertli taraftarlarının yer aldığı deplasman tribününe çıkarıldı.

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Anderlecht - Fenerbahçe maçı yeniden başladı.