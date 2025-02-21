Anderlecht'ten Fenerbahçe maçı sonrası men kararı!

AA & Ensonhaber

Anderlecht Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile yaptıkları play-off turu rövanş maçının durmasına neden olan taraftarların tespit edilerek men cezasına çaptırılacağını duyurdu.

Belçika temsilcisinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe müsabakasında çıkan olaylara karışan taraftarların davranışlarının mümkün olan en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

"STADYUMDAN MEN EDİLECEKTİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulüp, 23 Şubat Pazar günü Union ile oynanacak maç için N5 bölümünü kapatma kararı almış olup, olaya karışan kişilerin gelecek müsabakalara katılmasını yasaklamak için gerekli tedbirleri alacaktır. Olaya karışan tüm kişiler polisle iş birliği içinde tespit edilecek ve stadyumdan men edilecektir.

NELER OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'e konuk olmuştu.

Anderlecht Stadı'nda oynanan maçın 4'üncü dakikasında sarı-lacivertliler 1-0 öne geçerken, 3 dakika sonrasında tribünlerde olay çıkmıştı.

Tribünlerde yaşanan olaylardan dolayı hakem hakem Sandro Scharer mücadeleyi durdururken, takımları soyunma odasına yollamıştı.

Takımlar sahadan çekildikten sonra statta, ''Taraftarların ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurdu. Irkçı davranışların devam etmesi halinde müsabaka hakem tarafından tatil edilecek'' anonsu yapılmıştı.

Yaklaşık 17 dakika sonra da hakemin talimatıyla takımlar sahaya çıktı ve mücadele kaldığı yerden devam etmişti.