Ange Postecoglou: Hayal kırıklığı yaşadık

İHA

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"BİZİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

Postecouglu, şu şekilde konuştu:

Bizim için hayal kırıklığı oldu. İlk yarı iyi anlar yakaladık, golü de attık. Sonra rakip iyi oynadı. Genelde maçların ikinci yarısı kendimizi gösteriyoruz. Elimizden geleni yaptık ama hayal kırıklığı yaşadık. Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Tehlikeli oyuncuları var. İlk yarıdaki bu sonuçtan dolayı böyle bir yenilgi oldu. İlk yarıda istediğimizi gösteremedik. Onlar da biz de Avrupa'da iyi durumdayız.

"AVRUPA'DA DEPLASMANDA MAÇINDA OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

Mücadelenin 60. dakikasında kırmızı kart gören Will Lankshear hakkında sorulan soruya ise Postecoglou, şöyle cevap verdi:

Takım için iyi çalışan, tecrübeli bir oyuncu. Bugünkü yaşadıkları dolayı bir şeyler öğrenmiş olmalı. Avrupa'da deplasman maçında oynamak kolay değil. Biz de, o da hatalardan öğreneceğiz.

"GALATASARAY TOPA DAHA ÇOK HAKİM OLDU"

Postecoglou, ilk yarıda çok top kaybettiklerini ifade ederek, şunları dedi: