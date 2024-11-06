Ange Postecoglou'dan Galatasaray sözleri: Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız

AA & Ensonhaber

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında 7 Kasım Perşembe akşamı saat 20.45'te Galatasaray'a konuk olacak İngiltere ekibi Tottenham'ın teknik direktörü Ange Postecoglou, statta kendilerini inanılmaz bir atmosferin beklediğini ve çok iyi bir takıma karşı oynayacaklarını söyledi.

"FANTASTİK BİR STATTA İNANILMAZ BİR ATMOSFER BİZİ BEKLİYOR"

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Postecoglou, şu ifadeleri kullandı:

Fantastik bir statta inanılmaz bir atmosfer bizi bekliyor. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Her oyuncu böyle bir maçta oynamak ister. Galatasaray iyi bir takım ve bireysel olarak iyi oyunculara sahip. Her hafta farklı takımlara karşı farklı bir sınav veriyoruz. Bizim için güzel bir sınav olacak.

"DEFANSTA İYİ PERFORMANS SERGİLEMEMİZ GEREK"

Galatasaray'ın hücumda tehlikeli bir takım olduğunu kaydeden Postecoglou, şu şekilde konuştu:

Defansta iyi performans sergilememiz gerek. İyi hücum yapıyorlar. Kendi evlerinde oynayacakları için statta iyi bir enerji olacaktır. Biz de kendimizi iyi hazırladık. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Eksiklerimiz var. Farklı bir ekiple sahaya çıkacağız. Şu anda haftada üç maç oynuyoruz. Bu sayede de herkes şans buluyor. Yarın da bazı rotasyonlar yapmamız gerekiyor.

TAKIMIN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Eski Tottenham oyuncusu Davinson Sanchez ile yeniden karşılaşmanın güzel olacağını da dile getiren Postecoglou, Cristian Romero'nun hafta sonu takıma döneceğini, Micky van de Ven ve Richarlison'un ise sakatlıklarının devam ettiğini kaydetti.

"GALATASARAY, ÖNEMLİ TARİHE SAHİP BÜYÜK BİR TAKIM"

Sezona yoğun bir tempoyla başladıklarını aktaran Tottenham'ın İngiliz futbolcusu Dominic Solanke, şu şekilde konuştu:

Galatasaray, önemli tarihe sahip büyük bir takım. Önemli oyuncuları var. Zor bir maç olacak. Bütün Avrupa maçları zor geçiyor.

"HAZIRIZ"

Karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Solanke, sözlerini şöyle tamamladı: