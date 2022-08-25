Antwerp - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Başakşehir, Antwerp ile karşı karşıya geliyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir, Belçika'nın Antwerp takımına konuk olacak.

Bosuilstadion'da, saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber yönetecek. Onun yardımcılıklarını ise Roland Brandner ve Robert Stainacher yapacak. Karşılaşmanın 4.hakemi ise Rene Eisner olacak

Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak, UEFA Konferans Ligi gruplarına adını yazdırmayı hedefliyor.

Muhtemel 11'ler

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Lucas Lima, Mahmut, Biglia, Aleksic, Chouiar, Serdar, Szysz

Royal Antwerp: Butez, Almeida, Alderweireld, Pacho, Laet, Yusuf, Ekkelenkamp, Vines, Nainggolan, Frey, Gerkens



