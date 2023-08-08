Arthur Masuaku'nun cezasında indirim Tirana maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Arthur Masuaku'nun cezası 2 maçtan 1 maça indirildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme rövanşında Arnavutluk ekibi Tirana'yı deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş, 3. ön eleme turuna yükselmişti.

Sezonun ilk resmi maçında Tirana'yı İstanbul'da 3-1 mağlup eden Beşiktaş, ikinci maçı da 2-0 kazanarak rakibini saf dışı bırakarak yoluna devam etmişti.

Bu mücadelenin 66. dakikasında Arthur Masuaku rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası hakem tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti. Yaşanan bu olayın ardından ise sol bek oyuncusu, UEFA tarafından 2 maç ceza almıştı.

"Rövanş maçında forma giyebilecektir"

Beşiktaş, Tirana maçında yaşanan olaylar sebebiyle UEFA'dan alınan ceza ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: