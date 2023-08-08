Arthur Masuaku'nun cezasında indirim

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme rövanşında Arnavutluk ekibi Tirana'yı deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş, 3. ön eleme turuna yükselmişti.
Sezonun ilk resmi maçında Tirana'yı İstanbul'da 3-1 mağlup eden Beşiktaş, ikinci maçı da 2-0 kazanarak rakibini saf dışı bırakarak yoluna devam etmişti.
Bu mücadelenin 66. dakikasında Arthur Masuaku rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası hakem tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti. Yaşanan bu olayın ardından ise sol bek oyuncusu, UEFA tarafından 2 maç ceza almıştı.
"Rövanş maçında forma giyebilecektir"
Beşiktaş, Tirana maçında yaşanan olaylar sebebiyle UEFA'dan alınan ceza ile ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören futbolcumuz Arthur Masuaku'nun cezası 2 maçtan 1 maça indirilmiştir. Buna göre Arthur Masuaku, Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı rövanş maçında forma giyebilecektir.
Ayrıca; KF Tirana ile deplasmanda oynadığımız rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA tarafından Kulübümüze 40 bin Euro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası verilmiştir. Söz konusu ceza, ihlalin tekrar etmesi durumunda geçerli olacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.