Athletic Bilbao, 6 Ekim'den bu yana yenilmiyor

Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nde çarşamba günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Athletic Bilbao, maç öncesi yakaladığı formuyla dikkat çekiyor.
La Liga ve Avrupa Ligi'nde arka arkaya 5 galibiyeti bulunan İspanyol temsilcisi, son yenilgisini ise 6 Ekim'de Girona deplasmanında aldı.
Girona maçının ardından çıktığı 11 maçta mağlubiyet yaşamayan Ernesto Valverde'nin ekibi, bu sürede 8 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
MAÇ NE ZAMAN?
Fenerbahçe ile Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
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