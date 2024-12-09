Athletic Bilbao, 6 Ekim'den bu yana yenilmiyor
Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nde çarşamba günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Athletic Bilbao, maç öncesi yakaladığı formuyla dikkat çekiyor.

La Liga ve Avrupa Ligi'nde arka arkaya 5 galibiyeti bulunan İspanyol temsilcisi, son yenilgisini ise 6 Ekim'de Girona deplasmanında aldı.

Girona maçının ardından çıktığı 11 maçta mağlubiyet yaşamayan Ernesto Valverde'nin ekibi, bu sürede 8 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

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Ercan Ertan
Muhabir