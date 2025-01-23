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Haber Merkezi

Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Milot Rashica (2), Rafa Silva ve Joao Mario kaydetti. Rashica'nın iki golünde asisti yapan isim de Rafa Silva oldu.

BILBAO, İLK KEZ YENİLDİ

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 3’üncü galibiyetini aldı ve puanını 9 yaptı. Athletic Bilbao ise UEFA Avrupa Ligi’nde ilk kez mağlup oldu ve 16 puanda kaldı.

BILBAO'DAN PAYLAŞIM

Maçın ardından ise İspanyol ekibi Athletic Bilbao, Tiktok hesabından eğlenceli bir paylaşıma imza attı.

Kırmızı-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyetleri paylaşırken, tek mağlubiyetlerini Beşiktaş'a karşı aldıklarını belirten bir video yayınladı.

Bilbao paylaşımına "İlk yenilgi. Tebrikler Beşiktaş" notunu düştü.