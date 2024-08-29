Atmaya devam ediyor! Ciro Immobile, Lugano ağlarını iki kez sarstı
İHA

Play-Off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano’yu 5-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda tecrübeli golcü Ciro Immobile, 7. ve 71. dakikalarında kaydettiği gollerle galibiyette büyük pay sahibi oldu.

5 MAÇTA 6 GOL ATTI

İtalyan oyuncu böylece formasıyla çıktığı 5 maçta 6 kez sevinci yaşadı.

78. DAKİKADA KENARA GELDİ

Ciro Immobile, 11’de başladığı müsabakada 78. dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu’na bıraktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)