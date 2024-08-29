Atmaya devam ediyor! Ciro Immobile, Lugano ağlarını iki kez sarstı

İHA
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano’yu 5-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlılarda tecrübeli golcü Ciro Immobile, 7. ve 71. dakikalarında kaydettiği gollerle galibiyette büyük pay sahibi oldu.
5 MAÇTA 6 GOL ATTI
İtalyan oyuncu böylece Beşiktaş formasıyla çıktığı 5 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.
78. DAKİKADA KENARA GELDİ
Ciro Immobile, 11’de başladığı müsabakada 78. dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu’na bıraktı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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