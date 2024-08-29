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Atmaya devam ediyor! Ciro Immobile, Lugano ağlarını iki kez sarstı

Atmaya devam ediyor! Ciro Immobile, Lugano ağlarını iki kez sarstı Beşiktaş’ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, Lugano karşında kaydettiği 2 golle bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkarttı. Golcü oyuncu bu gollerle siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa gollerini de kaydetmiş oldu.