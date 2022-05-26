Avrupa kupalarında maç takvimi belli oldu mu?

Avrupa kupalarında maç takvimi belli oldu mu?

Türk takımlarının boy göstereceği Avrupa kupalarına ilişkin maç takvimi merak edilmeye başlandı. Peki, Avrupa kupalarında maç takvimi belli oldu mu?

Avrupa arenasında boy göstermeye hazırlanan Türk takımları, sezonu erken açacak ve hazırlanmaya başlayacak.

Takımların Avrupa kupasında mücadele edecek olması taraftarları heyecanlandırırken, maç takvimi gündeme geldi.

Taraftarlar Avrupa maçlarına ilişkin takvimi öğrenmek için, "Avrupa kupalarında maç takvimi belli oldu mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Avrupa kupalarında maç takvimi belli oldu mu? İşte yanıtı...

Avrupa kupalarında maç takvimi

Avrupa Kupaları'nda bu sezon maçların oynanması planlanan tarihler şöyle;

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu: 19-20 ve 26-27 Temmuz

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu: 2-3 ve 9 Ağustos

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu: 16-17 ve 23-24 Ağustos

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu: 4-11 Ağustos

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu: 18-25 Ağustos

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu: 21-28 Temmuz

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu: 4-11 Ağustos