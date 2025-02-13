Avrupa Ligi gecesi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri

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Avrupa Ligi'nde büyük gün geldi çattı.

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk maçlarından avantajlı skor elde etmek için sahaya çıkacak.

İşte detaylar...

FENERBAHÇE - ANDERLECHT

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Mücadelede Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdjan Jovanovic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Milos Boskovic yapacak.

Mücadelede Almanya'dan Pascal Müller VAR ve aynı ülkeden Robert Schröder AVAR olarak görev alacak.

Sarı-lacivertli ekip, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş müsabakası öncesinde galip gelerek avantaj elde etmeye çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Mert Müldür, Osayi-Samuel, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Augustinsson, Dendoncker, Hazard, Stroeykens, Verscharen, Huerta, Dolberg

AZ ALKMAAR - GALATASARAY

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.

Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Yardımcı hakemlik görevini Bruno Jesus ve Luciano Maia'nın yapacağı mücadelenin dördüncü hakemi Joao Gonçalves olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Tiago Martins görev alacak.

MUHTEMEL 11'LER

AZ Alkmaar: Owusu - Oduro, Kasius, Goes, Penetra, Wolfe, Mijnans, Clasie, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrot.

Galatasaray: Muslera, Jelert, Cuesta, Abdülkerim, Berkan, Kaan, Sara, Barış Alper, Mertens, Sallai, Morata.