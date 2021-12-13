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Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri

Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmak için savaşacak olan takımların kurası belli oldu. İşte eşleşme sonuçları...