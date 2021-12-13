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    Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri

    UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmak için savaşacak olan takımların kurası belli oldu. İşte eşleşme sonuçları...
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 15:20
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 16:16
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    Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri

    UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

    Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci sırada bitiren takımlar bir torbada, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren takımlar ise bir diğer torbada yer aldı.

    Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Galatasaray'ın rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 25 Şubat 2022'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.

    İŞTE EŞLEŞMELER

    Sevilla - Dinamo Zagreb

    Atalanta - Olympiakos

    Leipzig - Real Sociedad

    Barcelona - Napoli

    Zenit - Real Betis

    Dortmund - Rangers

    Sheriff - Braga

    Porto - Lazio

    Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri #1

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