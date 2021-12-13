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Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmak için savaşacak olan takımların kurası belli oldu. İşte eşleşme sonuçları...
- Haber Merkezi
- 13.12.2021 - 15:20
- Güncelleme : 13.12.2021 - 16:16
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci sırada bitiren takımlar bir torbada, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren takımlar ise bir diğer torbada yer aldı.
Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Galatasaray'ın rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 25 Şubat 2022'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.
İŞTE EŞLEŞMELER
Sevilla - Dinamo Zagreb
Atalanta - Olympiakos
Leipzig - Real Sociedad
Barcelona - Napoli
Zenit - Real Betis
Dortmund - Rangers
Sheriff - Braga
Porto - Lazio