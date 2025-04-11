Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

DHA

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçları bu gece oynanan karşılaşmalarla başladı.

Heyecan dolu gecede takımlar tur için önemli avantajlar elde etti.

UEFA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI

Evinde İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk eden Legia Varşova, rakibine 3-0 mağlup oldu.

Chelsea'nin gollerini 49'uncu dakikada George, 57 ve 74'üncü dakikalarda Madueke kaydetti. İspanyol takımı Real Betis sahasında Polonya ekibi Bialystok'u 2-0 mağlup etti.

Betis'in gollerini 24'üncü dakikada Bakambu ve 45+2'nci dakikada Rodriguez attı ve Betis tur avantajını eline aldı. İsveç ekibi Djurgarden sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu.

Wien'in golünü 62'nci dakikada Findell, kendi kalesine atarak fileleri havalandırdı. Celje ise evinde İtalyan ekibi Fiorentiya'ya 2-1 mağlup oldu.

Slovenya ekibinin golünü 68'inci dakikada Delaurier-Chaubet penaltıdan atarken, Fiorentia'nın golleri 27'nci dakikada Ranieri ve 62'nci dakikada Mandragora'nın penaltı vuruşundan geldi.

Çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Legia Varşova - Chelsea: 0-3

Real Betis - Bialystok: 2-0

Celje - Fiorentina: 1-2

Djurgarden - Rapid Wien: 0-1

UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI

Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında Olimpik Lyon sahasında ağırladığı Manchester United ile 2-2 berabere kaldı.

Fransa temsilcisi Lyon'un golleri 25'inci dakikada Thiago Almada ve 90+5'inci dakikada Ryan Cherki'den geldi. Konuk ekibin gollerini 45+5'inci dakikada Yoro ve 88'inci dakikada Zirkzee kaydetti.

Norveç ekibi Bodo/Glimt sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Lazio'yu 47 ve 69'uncu dakikalarda Saltnes'in kaydettiği gollerle 2-0 yendi ve avantajı elde etti.

Fenerbahçe'yi penaltılarda eleyen Rangers ise evinde Athletic Bilbao ile golsüz berabere kaldı. İngiliz ekibi Tottenham, evinde ağırladığı Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

Tottenham'ın golünü 26'ncı dakikada Pedro Porro kaydederken, Frankfurt'ta 6'ncı dakikada Ekitike fileleri havalandırdı.

Çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Bodo/Glimt - Lazio: 2-0

Lyon - Manchester United: 2-2

Rangers - Athletic Bilbao: 0-0

Tottenham - Eintracht Frankfurt: 1-1