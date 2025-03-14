Avrupa Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu sona erdi.
TUR ATLAYAN TAKIMLAR
Rakiplerini eleyen Athletic Bilbao, Eintracht Frankfurt, Lazio, Bodo/Glimt, Lyon, Manchester United, Tottenham ve Rangers, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.
Çeyrek finaldeki eşleşmeler ise; Tottenham - Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt - Lazio, Rangers - Athletic Bilbao ve Lyon - Manchester United şeklinde oluştu.
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ilk maçları 10 Nisan’da, rövanş karşılaşmaları ise 17 Nisan’da oynanacak.
SKORLAR
Son 16 turu rövanş maçlarında alınan skorlar şu şekilde:
Lazio (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya) (2-1): 1-1
Olympiakos (Yunanistan) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-3): 2-1
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Ajax (Hollanda) (2-1): 4-1
Athletic Bilbao (İspanya) - Roma (İtalya) (1-2): 3-1
Tottenham (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda) (0-1): 3-1
Manchester United (İngiltere) - Real Sociedad (İspanya) (1-1): 4-1
Lyon (Fransa) - FCSB (Romanya) (3-1): 4-0
Rangers (İskoçya) - Fenerbahçe (3-1): 3-2 (Pen)
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