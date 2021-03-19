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    Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kuranın en çok dikkat maçı ise Ajax-Roma eşleşmesi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 15:15
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 15:23
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    Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi yapıldı.

    CLICHY: "ARSENAL KAZANABİLİR"

    Kurayı çeken Gael Clichy "Arsenal, Manchester United maçlarına baktım. Young Boys maçını da izledim. UEFA Avrupa Ligi'nde kaliteli takımlar var. Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilir. Genç jenerasyondan iyi oyuncular geliyor. Ligle durum farklı, bence gelişim gösterecekler ve kupayı da kazanabilirler." ifadelerini kullandı.

    Avrupa Ligi nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri #1

    ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

    Granada - Manchester United

    Arsenal - Slavia Prag

    Ajax - Roma

    Dinamo Zagreb - Villarreal

    YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

    Granada - Manchester United / Ajax - Roma

    Dinamo Zagreb - Roma / Arsenal - Slavia Prag

    MAÇLAR 8-15 NİSAN'DA

    Çeyrek finale kalan takımların 2'si İngiliz ve İspanyol olurken, 1 Hollanda, 1 Hırvat, 1 Çekya, 1 İtalyan takımları olarak belirlendi.

    Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.

    Avrupa Ligi nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri #2

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