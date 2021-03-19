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Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri
- Haber Merkezi
- 19.03.2021 - 15:15
- Güncelleme : 19.03.2021 - 15:23
UEFA Avrupa Ligi'ndeki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi yapıldı.
CLICHY: "ARSENAL KAZANABİLİR"
Kurayı çeken Gael Clichy "Arsenal, Manchester United maçlarına baktım. Young Boys maçını da izledim. UEFA Avrupa Ligi'nde kaliteli takımlar var. Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilir. Genç jenerasyondan iyi oyuncular geliyor. Ligle durum farklı, bence gelişim gösterecekler ve kupayı da kazanabilirler." ifadelerini kullandı.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Granada - Manchester United
Arsenal - Slavia Prag
Ajax - Roma
Dinamo Zagreb - Villarreal
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Granada - Manchester United / Ajax - Roma
Dinamo Zagreb - Roma / Arsenal - Slavia Prag
MAÇLAR 8-15 NİSAN'DA
Çeyrek finale kalan takımların 2'si İngiliz ve İspanyol olurken, 1 Hollanda, 1 Hırvat, 1 Çekya, 1 İtalyan takımları olarak belirlendi.
Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.