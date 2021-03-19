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Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi'ndeki çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kuranın en çok dikkat maçı ise Ajax-Roma eşleşmesi oldu.