Avrupa Ligi'nde en çok puan toplayan takım Fenerbahçe

Avrupa Ligi'nde en çok puan toplayan takım Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi tarihinin en çok puan toplayan kulüpleri açıklandı. Türkiye'den en çok puanı (66) Fenerbahçe topladı ve 15. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon iki takımımız yer alıyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor, turnuvada ülkemizi temsil edecek.

Trabzonspor'un H Grubu'nda rakipleri, Monaco, Kızılyıldız ve Ferencvaros oldu. Fenerbahçe'nin ise B Grubu'ndaki rakipleri de Dinamo Kiev, Rennes ve AEK oldu.

Oynanacak grup müsabakaları öncesi UEFA, turnuvada en çok puan toplayan ekipleri açıkladı.

UEFA'nın açıkladığı listede Fenerbahçe 15. sırada yer aldı. Sarı-lacivertlilerin, UEFA Avrupa Ligi'nde en çok puan toplayan Türk takımı olduğu belirtildi.

UEFA'nın yayınladığı liste