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    Avrupa Ligi'nde en çok puan toplayan takım Fenerbahçe

    Avrupa Ligi'nde en çok puan toplayan takım Fenerbahçe

    UEFA Avrupa Ligi tarihinin en çok puan toplayan kulüpleri açıklandı. Türkiye'den en çok puanı (66) Fenerbahçe topladı ve 15. sırada yer aldı.
    • 06.09.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 16:16
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    UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon iki takımımız yer alıyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor, turnuvada ülkemizi temsil edecek.

    Trabzonspor'un H Grubu'nda rakipleri, Monaco, Kızılyıldız ve Ferencvaros oldu. Fenerbahçe'nin ise B Grubu'ndaki rakipleri de Dinamo Kiev, Rennes ve AEK oldu.

    Oynanacak grup müsabakaları öncesi UEFA, turnuvada en çok puan toplayan ekipleri açıkladı.

    UEFA'nın açıkladığı listede Fenerbahçe 15. sırada yer aldı. Sarı-lacivertlilerin, UEFA Avrupa Ligi'nde en çok puan toplayan Türk takımı olduğu belirtildi.

    Avrupa Ligi nde en çok puan toplayan takım Fenerbahçe #1

    UEFA'nın yayınladığı liste

    Avrupa Ligi nde en çok puan toplayan takım Fenerbahçe #2


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