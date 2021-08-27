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    Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

    Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

    UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdıran Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 09:49
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    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ve bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kurayla belli olacak.

    Avrupa Ligi nde Fenerbahçe ve Galatasaray ın muhtemel rakipleri #1

    GALATASARAY VE FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE

    UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki'yi 5-2'lik skorla eleyen Fenerbahçe gruplarda mücadele edecek. Danimarka ekibi Randers'ı 2-1 mağlup ederek turnuva dışına iten Galatasaray da adını Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı.

    Avrupa Ligi nde Fenerbahçe ve Galatasaray ın muhtemel rakipleri #2

    SİVAS VE TRABZON ELENDİ

    Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a elenirken Trabzonspor ise Roma'ya elendi. Böylece Konferans Ligi'nde Türkiye'den takım kalmadı.

    Avrupa Ligi nde Fenerbahçe ve Galatasaray ın muhtemel rakipleri #3

    Avrupa Ligi nde Fenerbahçe ve Galatasaray ın muhtemel rakipleri #4

    FENERBAHÇE 3, GALATASARAY 4. TORBADA

    UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın torbaları belli oldu. Buna göre Fenerbahçe 3. torbada, Galatasaray ise 4. torbada yer alıyor.

    UEFA Avrupa Ligi grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da TSİ 13.00'te gerçekleşecek. Fenerbahçe ve Galatasaray, kural gereği grup turunda eşleşemiyor. İki temsilcimiz farklı gruplarda mücadele edecek.

    1. TORBA

    Lyon, Napoli, Leverkusen, Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga.

    2. TORBA

    Celtic, Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester, Rangers, Lokomotiv, Genk, PSV.

    3. TORBA

    Marsilya, Ludogorets, West Ham, Sociedad, Betis, Fenerbahçe, S. Moskova, Sparta Prag.

    4. TORBA

    Galatasaray, Legia, Midtjylland, Ferençvaroş, Sturm Graz, Brondby, Antwerp, Rapid Wien.

    Avrupa Ligi nde Fenerbahçe ve Galatasaray ın muhtemel rakipleri #5

    AVRUPA LİGİ'NDE TAKIM SAYISI DÜŞTÜ

    Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü. Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak.

    Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

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