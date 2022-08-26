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    Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

    UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları öncesi torbalar belli oldu. Bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimine Fenerbahçe 3'üncü, Trabzonspor ise 4'üncü torbadan katılacak.
    • 26.08.2022 - 08:56
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    Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında play-off turu rövanşları, 10 karşılaşmayla sona erdi.

    Deplasmanda 2-0 yendiği Austria Wien'i sahasında da 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, adını gruplara yazdırdı.

    Sivasspor ise deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Malmö'ye 2-0 yenilerek elendi. Sivasspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

    Avrupa Ligi nde Fenerbahçe ve Trabzonspor un muhtemel rakipleri #1

    Avrupa Ligi'nde 2 temsilcimiz var

    Fenerbahçe ve Malmö (İsveç) dışında AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Ludogorets (Bulgaristan), HJK Helsinki (Finlandiya), Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi), Sheriff (Moldova), Zürih (İsviçre), Ferencvaros (Macaristan) ve Olympiakos (Yunanistan) da bu sezon gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

    Play-off turu maçlarının tamamlanmasıyla grup aşamasında mücadele edecek 32 takım belli oldu.

    Avrupa Ligi kura çekimi, bugün 14:00’te İstanbul’da yapılacak. Kura çekimine Fenerbahçe 3'üncü, Trabzonspor ise 4'üncü torbadan katılacak.

    Avrupa Ligi nde Fenerbahçe ve Trabzonspor un muhtemel rakipleri #2

    1. TORBA

    Roma
    Manchester United
    Arsenal
    Lazio
    Braga
    Kızılyıldız
    Dinamo Kiev
    Olympiakos

    2. TORBA

    Feyenoord
    Rennes
    PSV
    Monaco
    Real Sociedad
    Karabağ
    Malmö
    Ludogorets

    3. TORBA

    Sheriff
    Real Betis
    Midtjylland
    Bodo/Glimt
    Ferencvaros
    Union Berlin
    Freiburg
    Fenerbahçe

    4. TORBA

    FC Nantes
    HJK Helsinki
    Sturm Graz
    AEK Larnaca
    Omonoia
    FC Zürich
    Union Saint-Gilloise
    Trabzonspor


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