Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları: Bayer Leverkusen avantajı kaptı UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında Bayer Leverkusen, konuk olduğu Roma'yı 2-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantajı ele geçirirken Olimpik Marsilya'nın Atalanta'yı ağırladığı mücadele ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

AA & Ensonhaber

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları sona erdi.

Almanya ekibi Bayer Leverkusen, İtalya'da konuk olduğu Roma karşısında 28. dakikada Florian Wirtz ve 73. dakikada Robert Andrich'in attığı gollerle 2-0 galip gelerek rövanş öncesinde avantajı ele geçirdi.

Fransa'da beraberlik

Günün diğer maçında ise Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya, bir diğer İtalya ekibi Atalanta'yı ağırladı.

Atalanta, 11. dakikada Gianluca Scamacca ile 1-0 öne geçerken Olimpik Marsilya, rakibine 20. dakikada Chancel Mbemba ile cevap verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmaların rövanşları 9 Mayıs Perşembe günü oynanacak.