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Avrupa Ligi'nde haftanın golü Enis Bardhi'den
Trabzonsporlu Enis Bardhi'nin Monaco'ya attığı frikik golü, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi.
- 14.10.2022 - 13:55
- Güncelleme : 14.10.2022 - 14:39
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor'un sahasında konuk ettiği Monaco'yu 4-0 farklı mağlup ettiği maçta Enis Bardhi'nin golü haftaya damgasını vurdu.
Bardhi'nin akıl dolu vuruşu haftanın golü oldu
Kuzey Makedon futbolcunun barajın altından yaptığı vuruş, kaleci Nübel'i çaresiz bıraktı. Akıl dolu bir serbest vuruşla fileleri sarsan 27 yaşındaki futbolcunun golü, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi.
(Görüntüler Exxen'den alınmıştır.)