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    Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Burak Yılmaz

    Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Burak Yılmaz

    UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2020 - 19:50
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 20:15
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    UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada, Burak Yılmaz ile birlikte Mian'dan Jens Petter Hauge, Malmö'den Magnus Wolff Eikrem ve Braga'dan Galeno yer aldı.

    HAFTANIN OYUNCUSU BURAK YILMAZ

    Lille'in Sparta Prag'ı 2-1 yendiği maçta 4 dakikada 2 gol atarak takımına galibiyeti ve turu getiren Burak, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.

    Avrupa Ligi nde haftanın oyuncusu Burak Yılmaz #1

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