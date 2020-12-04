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Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Burak Yılmaz
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz oldu.
- Haber Merkezi
- 04.12.2020 - 19:50
- Güncelleme : 04.12.2020 - 20:15
UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada, Burak Yılmaz ile birlikte Mian'dan Jens Petter Hauge, Malmö'den Magnus Wolff Eikrem ve Braga'dan Galeno yer aldı.
HAFTANIN OYUNCUSU BURAK YILMAZ
Lille'in Sparta Prag'ı 2-1 yendiği maçta 4 dakikada 2 gol atarak takımına galibiyeti ve turu getiren Burak, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.