- Haberler
- Avrupa Ligi Haberleri
- Avrupa Ligi'nde maçlarımızı yönetecek hakemler
Avrupa Ligi'nde maçlarımızı yönetecek hakemler
Galatasaray'ın evinde Fransız temsilcisi Marsilya'yı ağırlayacağı ve Fenerbahçe'nin deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacağı maçların hakemleri belli oldu.
- Haber Merkezi
- 23.11.2021 - 13:29
Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
GALATASARAY MAÇINA ALMAN HAKEM
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Marsilya ile karşılaşacak.
Karşılaşma öncesi zorlu maçın hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler oldu.
FENERBAHÇE MAÇINA LAHOZ ATANDI
Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
25 Kasım Perşembe günü oynanacak zorlu karşılaşma öncesi maçın hakemi açıklandı.
Zorlu karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.