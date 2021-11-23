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    Avrupa Ligi'nde maçlarımızı yönetecek hakemler

    Galatasaray'ın evinde Fransız temsilcisi Marsilya'yı ağırlayacağı ve Fenerbahçe'nin deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacağı maçların hakemleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 13:29
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    Avrupa Ligi'nde maçlarımızı yönetecek hakemler

    Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

    GALATASARAY MAÇINA ALMAN HAKEM

    UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Marsilya ile karşılaşacak.

    Karşılaşma öncesi zorlu maçın hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler oldu.

    Avrupa Ligi nde maçlarımızı yönetecek hakemler #1

    FENERBAHÇE MAÇINA LAHOZ ATANDI

    Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

    25 Kasım Perşembe günü oynanacak zorlu karşılaşma öncesi maçın hakemi açıklandı.

    Zorlu karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

    Avrupa Ligi nde maçlarımızı yönetecek hakemler #2

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