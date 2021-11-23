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Avrupa Ligi'nde maçlarımızı yönetecek hakemler

Avrupa Ligi'nde maçlarımızı yönetecek hakemler

Galatasaray'ın evinde Fransız temsilcisi Marsilya'yı ağırlayacağı ve Fenerbahçe'nin deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacağı maçların hakemleri belli oldu.