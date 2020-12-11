Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükselenler

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 12 gruptaki 24 mücadeleyle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 12 gruptaki 24 mücadeleyle bitti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda tur atlayanlar belli oldu.

Karşılaşmalar, hayatını kaybeden unutulmaz İtalyan futbolcu Paolo Rossi için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.

SON 32'YE KALAN TAKIMLAR

Son karşılaşmaların ardından A Grubu'nda Roma ve Young Boys, B Grubu'nda Arsenal ve Molde,

C Grubu'nda Bayer Leverkusen ve Slavia Prag, D Grubu'nda Rangers ve Benfica,

E Grubu'nda PSV Eindhoven ve Granada, F Grubu'nda da Napoli ve Real Sociedad, son 32 turuna çıktı.

TSİ 23 seansında ise son maçların ardından G Grubu'nda Leicester City ve Braga, H Grubu'nda Milan ve Lille,

I Grubu'nda Villarreal ve Maccabi Tel-Aviv, J Grubu'nda Tottenham ve Antwerp,

K Grubu'nda Dinamo Zagreb ve Wolfsberger, L Grubu'nda da Hoffenheim ve Kızılyıldız, son 32 turuna yükseldi.

YUSUF EN SKORER İSİM OLDU

Yusuf ve Benfica'dan Pizzi, 6'şar golle grup aşamasının en skorer isimleri oldu.

GECENİN SONUÇLARI

TSİ 20.55'te başlayan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Roma (İtalya): 3-1

Young Boys (İsviçre) - Cluj (Romanya): 2-1

B Grubu:

Dundalk (İrlanda) - Arsenal (İngiltere): 2-4

Rapid Wien (Avusturya) - Molde (Norveç): 2-2

C Grubu:

Bayer Leverkusen (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 4-0

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Nice (Fransa): 1-0

D Grubu:

Standard Liege (Belçika) - Benfica (Portekiz): 2-2

Lech Poznan (Polonya) - Rangers (İskoçya): 0-2

E Grubu:

PSV (Hollanda) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 4-0

PAOK (Yunanistan) - Granada (İspanya): 0-0

F Grubu:

Napoli (İtalya) - Real Sociedad (İspanya): 1-1

Rijeka (Hırvatistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-1





TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

G Grubu:

Braga (Portekiz) - Zorya (Ukrayna): 2-0

Leicester City (İngiltere) - AEK (Yunanistan): 2-0

H Grubu:

Sparta Prag (Çekya) - Milan (İtalya): 0-1

Celtic (İskoçya) - Lille (Fransa): 3-2

I Grubu:

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Demir Grup Sivasspor: 1-0

J Grubu:

Tottenham (İngiltere) - Antwerp (Belçika): 2-0

Ludogorets (Bulgaristan) - LASK (Avusturya): 1-3

K Grubu:

Wolfsberger (Avusturya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - CSKA Moskova (Rusya): 3-1

L Grubu:

Slovan Liberec (Slovakya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-0

Hoffenheim (Almanya) - Gent (Belçika): 4-1



