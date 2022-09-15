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    Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz ikinci maçında

    Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz ikinci maçında

    UEFA Avrupa Ligi grupları ikinci maçında temsilcilerimiz Trabzonspor ve Fenerbahçe rakipleriyle karşı karşıya gelecek.
    • 15.09.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 09:39
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    UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

    Roazhon Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek.

    Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

    Sarı-lacivertliler, ilk maçlar sonunda aynı puanda bulunan rakibini mağlup ederek, grubu lider bitirme yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor.

    Jorge Jesus'un öğrencileri, grubunda oynadığı ilk müsabakada Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.

    Teknik direktör Bruno Genesio yönetimindeki ev sahibi Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.

    Avrupa Ligi nde temsilcilerimiz ikinci maçında #1

    Eksikler

    Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 5 isim yer almıyor.

    Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos, Novak ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

    Avrupa Ligi nde temsilcilerimiz ikinci maçında #2

    Rennes-Fenerbahçe nuhtemel 11'ler

    Rennes: Mandanda, Traore, Rodon, Theate, Meling, Majer, Ugochukwu, Bourigeaud, Sulemana, Gouiri, Terrier

    Fenerbahçe: Altay Bayındır, Henrique, Szalai, Peres, Osayi-Samuel, Arao, Crespo, Alioski, King, Pedro, Batshuayi

    Avrupa Ligi nde temsilcilerimiz ikinci maçında #3

    Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını ise Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

    Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, rakibini yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

    Avrupa Ligi nde temsilcilerimiz ikinci maçında #4

    Eksikler

    Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor. Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo'nun durumları ise son kontrollerin ardından netleşecek.

    Avrupa Ligi nde temsilcilerimiz ikinci maçında #5

    Muhtemel 11'ler

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Naci, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez

    Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Milunovic, Dragovic, Srnic, Kanga, Sanogo, Rodic, Bukari, Katai, Pesic


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