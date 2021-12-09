Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz son grup maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe gruplarında son maçlarını oynayacak. Fenerbahçe evinde Frankfurt'u ağırlarken Galatasaray, Lazio deplasmanına çıkacak.

Avrupa'nın en prestijli ikinci kupası UEFA Avrupa Ligi gruplarında son maçlar oynanacak.

Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, ülke puanı için ellerinden geleni yapacak.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında Galatasaray, deplasmanda İtalya'nın Lazio ekibiyle karşılaşacak.

Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı, İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

GALATASARAY LİDERLİĞİ KAYBETMEK İSTEMİYOR

Grubunda çıktığı 5 maçta üç galibiyet ve iki beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 11 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. İtalyan ekibi ise iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi sonucunda elde ettiği 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

Galatasaray'da koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, Lazio maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda yer almayacak.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lazio maçında görev yapamayacak.

MUHTEMEL 11

Lazio: Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Millinkovic-Savic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Morutan, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ FRANKFURT

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçı 9 Aralık 2021 saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında 3. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, Avrupa'da ilk kez 2006-2007 sezonunda birbirlerine rakip oldu. İstanbul'da oynanan UEFA Kupası grup karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sezon ise D Grubu'nun ilk haftasında yapılan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Almanya temsilcileriyle 13. kez karşı karşıya gelecek.

Bu müsabakalarda tek galibiyet alabilen sarı-lacivertli ekip, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda 13 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 25 gol gördü.

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Tisserand, Kim, Novak, Gustavo, Sosa, Zajc, İrfan Can, Berisha, Rossi

Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Hinteregger, Ndicka; Chandler, Jakic, Sow, Kostic; Borre, Hauge; Paciencia