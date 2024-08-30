Avrupa Ligi'nde torbalar netleşti: İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu lig aşaması kura çekimi, bugün gerçekleşecek.

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin kura çekimi, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli ikinci ve üçüncü organizasyonları için Monako'daki Grimaldi Forum'da yapılacak.

4 TEMSİLCİMİZİN RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

Yeni formatıyla ilk kez sahne alacak olan UEFA Avrupa Ligi kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Ardından, UEFA Konferans Ligi için kura çekimi TSİ 15.30'da gerçekleşecek.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek rakiplerini öğrenecek. UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir'in karşılaşacağı takımlar belli olacak.

AVRUPA LİGİ TORBASI

1. TORBA



Roma

Manchester United

Porto

Ajax

Rangers

Eintracht Frankfurt

Lazio

Tottenham

Slavia Prag



2. TORBA



Real Sociedad

AZ Alkmaar

Braga

Olimpiakos

Olimpik Lyon

PAOK

FCSB

Fenerbahçe

Maccabi Tel Aviv



3. TORBA



Ferençvaroş

Karabağ

Galatasaray

Elfsborg

Hearts

Bodo Glimt

Union Saint Gilloise

Dinamo Kiev

Ludogorets



4. TORBA



Midtjylland

Malmö

Athletic Bilbao

Hoffenheim

Nice

Rigas Skola

Anderlecht

Twente

Beşiktaş

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri:

1. TORBA



Chelsea

Kopenhag

Gent

Fiorentina

Real Betis

Başakşehir



2. TORBA



Pafos

Legia Varşova

Heidenheim

Djurgardens

Rapid Wien

Panathinaikos



3. TORBA



Ljubljana

Omonia

HJK Helsinki

St. Gallen

Vitoria Guimaraes

Astana



4. TORBA



LASK Linz

Cercle Brugge

Shamrock R.

Larne FC

The New Saints

Lugano



5. TORBA



Celje

Apoel

Viktoria Plzen

Mlada Boleslav

Petrocub

Backa Topola



6. TORBA



Borac Banja Luka

J. Bialystok

Dinamo Minsk

Molde

Vikingur

Noah

TURNUVA FORMATLARI

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.

İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

Konferans Ligi mücadelesi ise 3 Ekim'deki maçlarla başlayacak. Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.