Avrupa Ligi'nde torbalar netleşti: İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin kura çekimi, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli ikinci ve üçüncü organizasyonları için Monako'daki Grimaldi Forum'da yapılacak.
4 TEMSİLCİMİZİN RAKİPLERİ BELLİ OLACAK
Yeni formatıyla ilk kez sahne alacak olan UEFA Avrupa Ligi kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Ardından, UEFA Konferans Ligi için kura çekimi TSİ 15.30'da gerçekleşecek.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek rakiplerini öğrenecek. UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir'in karşılaşacağı takımlar belli olacak.
AVRUPA LİGİ TORBASI
1. TORBA
Roma
Manchester United
Porto
Ajax
Rangers
Eintracht Frankfurt
Lazio
Tottenham
Slavia Prag
2. TORBA
Real Sociedad
AZ Alkmaar
Braga
Olimpiakos
Olimpik Lyon
PAOK
FCSB
Fenerbahçe
Maccabi Tel Aviv
3. TORBA
Ferençvaroş
Karabağ
Galatasaray
Elfsborg
Hearts
Bodo Glimt
Union Saint Gilloise
Dinamo Kiev
Ludogorets
4. TORBA
Midtjylland
Malmö
Athletic Bilbao
Hoffenheim
Nice
Rigas Skola
Anderlecht
Twente
Beşiktaş
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri:
1. TORBA
Chelsea
Kopenhag
Gent
Fiorentina
Real Betis
Başakşehir
2. TORBA
Pafos
Legia Varşova
Heidenheim
Djurgardens
Rapid Wien
Panathinaikos
3. TORBA
Ljubljana
Omonia
HJK Helsinki
St. Gallen
Vitoria Guimaraes
Astana
4. TORBA
LASK Linz
Cercle Brugge
Shamrock R.
Larne FC
The New Saints
Lugano
5. TORBA
Celje
Apoel
Viktoria Plzen
Mlada Boleslav
Petrocub
Backa Topola
6. TORBA
Borac Banja Luka
J. Bialystok
Dinamo Minsk
Molde
Vikingur
Noah
TURNUVA FORMATLARI
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.
Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.
İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.
İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.
Konferans Ligi mücadelesi ise 3 Ekim'deki maçlarla başlayacak. Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.
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