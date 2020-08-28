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    Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar

    UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonunda 2. eleme turuna çıkan 43 takım belli oldu.
    • AA
    • 28.08.2020 - 01:19
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    Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar

    Avrupa'nın en önemli 2. futbol organizasyonunun 1. eleme turunda 2 maç ertelenirken 43 maç yapıldı.

    Tek maç eleme usulü yapılan karşılaşmaların ardından rakiplerini mağlup eden Kairat (Kazakistan), Botoşani (Romanya), Ventspils (Letonya), Borac (Bosna Hersek), Teuta (Arnavutluk), Piast (Polonya), Lincoln Red Imps (Cebelitarık), Şkendiya (Makedonya), Renova (Makedonya), Apollon (Güney Kıbrıs Rum yönetimi), Bodo-Glimt (Norveç), Neftçi (Azerbaycan), Fehervar (Macaristan), Olimpija Ljubljana (Slovenya), APOEL (Güney Kıbrıs Rum yönetimi), Locomotive Tbilisi (Gürcistan), CSKA Sofya (Bulgaristan), Laç (Arnavutluk), Hibernians (Malta), AGF (Danimarka), Malmö (İsveç), Hammarby (İsveç), Rosenborg (Norveç), Zalgiris (Litvanya), Dunajska Streda (Slovakya), TNS (Galler), Sfintul Gheorghe (Moldova), Hapoel Beer-Şeva (İsrail), Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan), Backa Topola (Sırbistan), Kukes (Arnavutluk), Bala (Galler), Zrinjski (Bosna Hersek), B36 Torshavn (Faroe Adaları), Servette (İsviçre), FCSB (Romanya), Motherwell (İskoçya), Aberdeen (İskoçya), Coleraine (Kuzey İrlanda), Lech (Polonya), Partizan (Sırbistan), Shamrock Rovers (İrlanda) ve Honved (Macaristan) takımları, 2. tura çıktı.

    İKİ MAÇA KORONAVİRÜS ENGELİ

    Kalju-Mura ve Maccabi Haifa-Zelezniçar maçları, takımlardaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

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