Avrupa Ligi'nde Türk gecesi

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor, Avrupa Ligi gruplarında 3. hafta maçlarını oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk edecek.

Kadıköy'de oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak. Mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor. Konuk ekibin ise karşılaşma öncesi grupta 3 puanı bulunuyor.

Eksikler

Fenerbahçe'de tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King ile Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mert Hakan maç kadrosunda yer alamayacak.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Zajc, İsmail, Alioski, Emre, Batshuayi, Rossi

AEK Larnaca: Piric, Christoforou, Milicevic, Tomovic, Angel, Mamas, Pons, Gyurcso, Triçkovski, Altman, Olnatunji

Trabzonspor, Monaco deplasmanında

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşacak.

II. Louis Stadyumu'nda (TSİ) 19.45'de başlayacak karşılaşmayı, Gürcistan Futbol Federasyonundan Giorgi Kruashvili yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia olacak. Mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında konuk olduğu Macaristan'ın Ferencevaros takımına 3-2 kaybederken, ikinci maçında ise sahasında Sıbristan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 yendi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 2 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 3 puanlı rakibi Monaco'nun önünde averajla 2. sırada yer alıyor.

Eksikler

Trabzonspor'da ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca karşılaşmada yer alamayacak.

Muhtemel 11'ler

Monaco: Nubel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Minamino, Fofana, Camara, Diatta, Golovin, Embolo, Ben Yedder

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Maxi Gomez